Luis Miguel falla en manutención de sus hijos, afirma Aracely

Notimex - La actriz Aracely Arámbula deseó buena suerte a la serie sobre su expareja, el cantante Luis Miguel, al indicar que con ello podrá ponerse al corriente con la manutención de los hijos que ambos procrearon.

Arámbula dijo al programa "Un Nuevo Dia" que desea que le vaya muy bien a la serie, "porque de alguna manera yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos".

"Eso (los pagos) es una situación en la que, pues se tiene que arreglar, y espero que se arregle por el bien de los hijos", señaló la actriz.

La también cantante indicó que no había tenido tiempo de ver la serie sobre su expareja, pues dijo: "he estado saliendo y paseando, así que no he visto mucho".

Arámbula y Luis Miguel tienen dos hijos: ‎Miguel, nacido en 2007, y Daniel, en 2008. La pareja mantuvo una relación entre 2005 y 2010, con muchos altibajos, peleas y reconciliaciones.