Luis Fonsi quiere ir "despacito" al mundo de Hollywood

Notimex - En el último año Luis Fonsi se colocó en "los cuernos de la luna" gracias al éxito mundial que alcanzó su tema "Despacito", cuando el público lo tradujo a varios idiomas y a través de diversos ritmos.

Fue un éxito que el cantautor puertorriqueño no esperaba, pero para el que estaba preparado. Lo mismo sucederá cuando llegue el fracaso, pues dice estar consciente de que en la vida hay cosas que resultan bien y otras que no, por más que uno se esmere.

"Cada vez que me siento a escribir una canción o me preparo para dar un concierto, siempre pongo toda la energía para que suceda la mejor canción o el mejor concierto.

"No me preocupo por las cosas que uno no puede controlar, jamás me adelanto a los hechos, sólo trato de poner mucho cariño y amor a lo que hago", expresó el cantautor que ha sido nomido en las tres categorías principales del Gammy por el tema "Despacito".

"Si bien soy muy perfeccionista en todo lo que hago, también sé que el éxito no está en mis manos, sino en las manos del público y que el fracaso puede llegar en cualquier momento. Para todo eso estoy preparado", externó Luis Fonsi a Notimex en entrevista.

El intérprete de 39 años consideró que en ocasiones el artista pone todo el empeño en su trabajo, pero a la gente no siempre le gusta el resultado.

"Me ha pasado que estoy día y noche concentrado en un estudio de grabación, perfeccionando cada detalle, pero de repente no me ha dado el resultado que quería y otras veces surgen cosas mágicas y canciones que rompen records como ´No me doy por vencido´, ´Aquí estoy yo´, ´Despacito´ o ´Échame la culpa´.

"No existe la fórmula perfecta, es algo que uno no puede saber ni controlar. Lo cierto es que yo siempre le pongo el mismo cariño a todas las canciones, porque lo importante es siempre dar lo mejor de uno. Lograr que todas se conviertan en número uno, es imposible".

Lo fundamental, dijo, es "ponerles corazón, tenerle mucho respeto al escenario y al público para mantenerte siempre en el gusto de la gente. Eso es lo que en realidad me preocupa, lo demás llegará o no".

Son 20 años de trayectoria en la música, tiempo en el que Luis Fonsi ha conquistado infinidad de metas y otras que aún están pendientes. Sin embargo, cree que todo ha llegado en su momento, ni rápido, ni despacito.

"Las cosas se han dado como Papá Dios quiso que fueran. Creo que todo ha sido paso a paso, ni rápido ni despacito. Lo que tengo ahora es estable y es a base de mucho trabajo y esfuerzo, por eso lo he disfrutado al máximo desde el comienzo, pero creo que todavía me falta mucho por hacer".

El ganador del premio Grammy Latino 2009 por el tema "Aquí estoy yo" subrayó que con "Despacito", que interpreta a dueto con Daddy Yankee y en versión remix con Justin Bieber, se abrieron nuevas puertas no solo para él, sino para la música latina en general.

"Llegamos a lugares y a públicos donde quizá antes no nos escuchaban porque no oían música en español. Todo lo que ha sucedido lo veo como un nuevo comienzo y eso me llena de mucha energía, espero seguir dando pasos firmes.

"No quiero soltar el camino porque al final del día, el tiempo pasa rápido. En la carrera uno trabaja mucho y a veces no disfrutas, yo quiero disfrutar cada oportunidad que tengo cuando estoy frente al público", externó.

El ganador de 92 premios a lo largo de su carrera admitió que, en ocasiones, siente la presión de tener los ojos del mundo musical concentrados en él y con el público aclamándolo, pero jamás perdería los estribos a causa de la fama.

"La humildad es algo que se lleva por dentro, está en tu forma de ser, es la manera en que mis padres me criaron. Cuando era niño; ellos me decían que siempre debía mantener la esencia de quien uno es y ser agradecido con lo que la vida te ha dado la vida".

Aseguró que la soberbia y la prepotencia no están en su interior "sobre todo porque tengo muy presente aquella frase de: ´tocar el cielo sin levantar los pies del suelo´. La llevo tatuada en el corazón y más ahora que la vida me ha dado la oportunidad de recibir tantas cosas bellas".

Luis Fonsi aseguró que nadie mejor que él para saber que en la vida existen los momentos fáciles y los difíciles.

"Me tocó empezar desde abajo y sé la responsabilidad que significa convertirte en una figura pública, por ello trabajo mucho el respeto hacia la gente. Procuro ofrecerle siempre una buena imagen. Me gusta ser una voz que reconozcan y por eso sé que debo tener acciones positivas que sirvan como ejemplo".

En los últimos meses la vida de Fonsi se ha concentrado en la gira Love and Dance World Tour. Es cansado, dice, pero no está dispuesto a parar, al menos no por ahora.

"El receso es una palabra que hoy no existe en mi vocabulario, pues siento que no lo necesito. El cuerpo me pide seguir disfrutando del cariño del público, seguir haciendo nuevas canciones y seguir compartiendo todas las emociones que estoy viviendo".

Platicó que el disco que incluye los temas "Despacito" y "´Échame la culpa", ya está listo. Se titula "Así" y lo lanzará a la venta en el verano de este año.

"El descanso vendrá después. En la época navideña ya pude descansar una que otra semana con mi familia y ahí llené el tanque de amor, porque eso sí lo necesitaba. Ahora ya estoy listo para trabajar".

Entre sus proyectos a largo plazo compartió su deseo por componer música para cine y teatro musical.

"Me encantaría salirme un poco de las normas y escribir canciones para cine, para otros artistas y realizar el sueño de componer para el teatro musical, del cual soy fan.

Ya tuve la oportunidad de hacer teatro en Broadway (Forever tango) y me encantaría hacer algo más, por lo pronto me concentraré ahora sólo en mi música", concluyó.