Luis Fonsi lanza su álbum "Vida" en formato vinilo

Notimex -

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó en formato vinilo su más reciente producción discográfica titulada "Vida", la cual debutó en el número uno de ventas y obtuvo Disco de Diamante.

El disco salió al mercado en febrero pasado bajo el sello de Universal Music Latino. Integran el material éxitos como "Sola", "Imposible", "Calypso", "Échame la culpa" y "Despacito". Para Fonsi, este álbum es el más importante en sus 20 años de carrera.

Hace una semana, el ganador de cinco Latin Grammy fue uno de los encargados de interpretar "Right where I am Supposed to be", el tema oficial de los Juegos Olímpicos Especiales, en la ceremonia de apertura realizada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Fonsi viaja constantemente de Miami a Madrid por su participación como coach en "La voz" en ambos países, de acuerdo a un comunicado.