Luis Fonsi considera una "falta de respeto" críticas al reguetón

Luis Fonsi se dio a conocer cantando baladas, sin embargo, fue el reguetón con lo que alcanzó el éxito mundial gracias a "Despacito", y es por eso que ha salido a defender el género musical.

El intérprete considera que los comentarios negativos que han hecho algunas celebridades, como Aleks Syntek, son una "falta de respeto".

"Creo que la gran diferencia es decir: 'A mí no me gusta; no es mi estilo', en vez de decir: 'Esa música es mala'. Ahí está el error. Decir: 'esa música es mala' o 'esa gente no tiene talento' para mí es un error, una falta de respeto y no estoy de acuerdo en eso", declaró en entrevista para Ventaneando.

Además Fonsi considera que el reguetón ha pasado a ser parte importante en la música, al ser un género que ha influenciado a otros, como el pop.

"El reguetón, la realidad, es que está cautivando al mundo entero; está influenciando a otros géneros como el mío, que es el pop. La realidad es que el pop, hoy día, está sumamente influenciado por el reguetón porque tiene ese ritmo sabroso que ya no es ritmo urbano, es un ritmo latino que ya es parte de nuestra cultura latina".

Asimismo enfatizó que es un "cantante melódico" y no descarta seguir haciendo baladas como las que han marcado su carrera desde un inicio.