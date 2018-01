¿Ludovico P. Luche murió?

La mayoría de las personas han visto la popular comedia "La Familia P. Luche", protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, y que se transmitió hace varios años.

En los últimos días la teoría publicada por un usuario de Facebook se ha viralizado de tal forma que ya muchas personas dan por hecho que Ludovico en realidad estaba muerto en el desarrollo de la serie.

Lo publicado por Frank habla sobre la relación que existe entre el primer y último episodio de la serie.

En el primero Ludovico habla frente a una cámara diciendo: "Hola, mi nombre es Ludovico Peluche, si están viendo este video es porque yo ya he muerto", seguido de eso comienza a recordar fragmentos de su vida.

En el último episodio el personaje conoce a Dios cuando tiene un paro cardíaco, se le dice que lo dejarán vivir si le puede dar a su familia una Navidad perfecta, cosa que no sucede, Dios mira desde el cielo y al no decidir si debe dejarlo vivir lanza una moneda al aire, pero en la serie nunca se ve a que llegó ese "volado".

¿Ludovico murió? La respuesta podría ser sí, y la serie en realidad trata sobre todos los recuerdos de la vida del personaje de Derbez, dejando un mensaje sobre la huella que podemos dejar en vida y cómo permanecer vivos en los recuerdos.

Lo cierto es que la teoría de Frank no es nada confirmado, pero ha puesto a pensar a cerca de 40 mil personas que han reaccionado a la publicación en Facebook, si no las has leído, aquí puedes hacerlo.