¿Lucy Hale sera parte de Riverdale?

Redacción - Un tweet se hizo viral luego de que este diera sospechas sobre Lucy Hale quien podría pertenecer al reparto de Riverdale.

Sin embargo la actriz se encargó de desmentir lo antes mencionado, "Hay un rumor de que me uniré a Riverdale. No es cierto. Amo el show, pero no es cierto".

Tras el adiós de Pretty Little Liars, Hale se ha mantenido ocupada en diversos proyectos y uno de ellos es la serie "Life Sentence" la cual terminó luego de una sola temporada.

Por su parte un spin-off de Pretty Little Liars titulado The Perfectionists llegará a la televisión en 2019.