Lucy Hale fue víctima de la delincuencia

Lucy Hale ha sido víctima de la delincuencia en su casa ubicada en San Fernando Valley, según ha informado el portal TMZ.

El sitio informó que el pasado viernes por la mañana ladrones lograron entrar a la casa de Lucy tras romper una de las ventanas y se llevaron más de 15 mil dólares en pertenencias.

Afortunadamente la actriz no se encontraba en la casa al momento del robo.

Hale recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo y explicar que nadie fue herido, además de lamentar que los ladrones se llevaron algunas cosas con valor sentimental.

Las residencias de las celebridades han sido blancos de la delincuencia en múltiples ocasiones, en octubre fue robada la casa de Mariah Carey, de donde se llevaron pertenencias valuadas en alrededor de 50 mil dólares.

Hace unos meses también entraron ladrones a la casa de Hilary Duff cuando ella se encontraba de vacaciones.

Thanks for all the kind words about my house ?? luckily no one was hurt. Sad to lose some sentimental items , but thankful to be safe ????