Lucero niega haber tenido romance con Luis Miguel

Notimex - En conferencia de prensa, Lucero reveló un tanto tímida que ella y el cantante sólo fueron buenos amigos y que de esa etapa de adolescentes, guarda el recuerdo de una buena amistad que se dio tras la filmación de la película "Fiebre de amor".

"Nos divertimos mucho en esa época con otros amigos y no hubo romance, no nos sudaban las manos y no existieron besos, solo una buena amistad", explicó Lucero, quien se sonrojó ante las preguntas sobre este supuesto romance, que por años ha causado especulaciones en los medios.

Aunque con una gran sonrisa, reiteró que tenían 14 años cuando se conocieron y solo pensaban en divertirse, "no éramos tan aventados como los niños de ahora, pero sí hubo amistad por mucho tiempo y nos llevamos bien".

Al recordarle que ella aparece en uno de los capítulos de la serie del intérprete, comentó que le da gusto y reconoció que ella misma no sabría como manejar esta situación sobre a quienes incluiría si se realizara una serie sobre su historia de vida.

Aunque dejó en claro que por el momento no está interesada en hacer una bioserie, pues considera que aún tiene mucho camino por recorrer artísticamente, además de que considera que mucha gente conoce demasiado de lo que es su vida privada, pues desde pequeña ha compartido momentos importantes incluso su boda fue transmitida por televisión.

"No digo que nunca pero no tengo ahorita la intención de una serie", apuntó la cantante, quien se mostró emocionada también por el lanzamiento de su nuevo disco "Más enamorada con banda", que lanzará este 11 de mayo.

Dicho material, expresó, es el regalo perfecto para el 10 de mayo, "mi madre, mi familia y yo misma estamos contentos de tener este disco y dvd en las manos y creo que es la mejor forma de celebrar, ya que traemos temas inéditos, así como algunos covers".

Por lo que reconoció que con esta producción discográfica lo que busca es renovarse y posicionarse en el género de banda, "quiero tocar los corazones y me encanta el resultado de este álbum".

Reconoció que el nombre del disco obedece a que ella se siente así enamorada de la vida y lo que la rodea, por ello se siente plena en todos los sentidos y disfrutando de este nuevo paso que da en la música, pues ya son casi cuatro décadas de forjar una carrera en la actuación y el canto, lo cual agradece.

Además de que ha podido desarrollar a la par su faceta como madre, por lo que señaló que el 10 de mayo celebrará de una forma muy familiar, como a ella le gusta.