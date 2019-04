Louis Tomlinson honra a su fallecida madre en nuevo video

Por: Redacción





Louis Tomlinson exintegrante de la boy band británica One Direction honró a su fallecida madre de una manera muy especial.

En el nuevo video musical de su canción "Two Of Us", el cantante de pop británico sorprendió a Richard, de 83 años, quien perdió a su esposa por la enfermedad de Alzheimer el mismo mes en que Tomlinson perdió a su madre en el 2016 después de su batalla contra la leucemia, con dos divertidos días cumpliendo su lista de deseos.

Después de conocer a Richard, los dos se hicieron amigos y volaron en un helicóptero, corrieron en un auto, fueron a una montaña rusa y Richard incluso le hizo un tatuaje a Tomlinson.

"Hace aproximadamente un mes conocí a un hombre increíble llamado Richard", escribió el cantante, de 27 años, a Instagram. "Tenía algunas cosas que quería hacer, así que pensé que lo ayudaría. Este video se siente particularmente relevante y poderoso para mí. Richard es un ejemplo clásico de un hombre intrépido que, a la luz de la tragedia, sigue esforzándose por vivir con tanta risa y felicidad como sea posible ".

Tomlinson escribió "Two Of Us" en honor a su difunta madre.