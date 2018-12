Los peores regalos que puedes recibir en el intercambio navideño

Por: Redacción



La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y con ella el intercambio de regalos, que por supuesto nunca puede faltar.

Seguramente ya sacaste el papelito con el nombre de la persona que te tocó en el intercambio de regalos. ¡Uy! demasiado tarde para ponerte a pensar si fue o no buena idea "entrarle" al intercambio, pues seguramente alguna vez terminaste llevándote una gran decepción al recibir uno.

Hay regalos que sin importar si son costosos o no, no deja de ser una mala idea para regalar en este tipo de dinámicas navideñas, por eso te decimos cuales son las cosas que creemos no son una gran idea para obsequiar.

Esperamos hacerle un favor enorme a tu Santa secreto.

1- Un par de calcetines: Aunque son muy útiles y nunca están de más, recibir esto en un intercambio navideño no es de gran anhelo. ¡Admítelo!

2- Productos de higiene personal: Y con ello viene la famosa pregunta, ¿qué te quiso dar a entender? Créeme, no es la mejor opción y tampoco lo querrás recibir.

3- Chocolates: ¡Bueno, bueno!, aquí hay que especificar también qué tipo de chocolates. Pero seamos sinceros, ese es un regalo de una persona que no hizo ni el mayor esfuerzo de invertir tiempo y dinero. ¡Acéptenlo!

4- Perfumes: No hay peor broca para quien se atreve a regalar un perfume. ¿Por qué?, pues regalar un perfume es meterte con la esencia de la personalidad. Y no sabes si esa persona tenga los mismo gustos que tú. Nada mas no te sorprendas si te toca ver el perfume en su baño. Yo nada mas digo.

5- Tazas navideñas: Este regalo es muy deseado, al menos para las personas que consuman café, té o chocolate caliente. Si sabes que a esta persona le encantará el detalle, ¡anímate!, si no, ni le muevas.

6- Galletas: Es casi similar a los chocolates. ¡Hay que innovar! Sorprende a la persona que te tocó.

7- Libros... pero de auto ayuda: Si se va a obsequiar literatura, que sea de la favorita de la persona que te tocó o de su autor favorito. Si no sabes, sería bueno investigarlo.

8- Electrodomésticos: Al hacer este tipo de obsequios como vasos, platos, cafeteras, planchas, licuadoras... un momento, esto no es una boda, ¡es Navidad!

9- Portaretratos: ¿Aún se usa eso?

10- Productos piratas: Este es el peor regalo que podrías recibir. No hay más que decir. Es muy obvio, ¿no?