Los Óscar podrían no tener presentador por primera vez en 30 años

Por: Redacción



La 91 edición de los premios Óscar esta solo a un mes y medio y aún no se ha definido quien será el presentador de este año, aunque se rumora que posiblemente La Academia prescindiría de presentador o presentadora.

Esta vez sería la primera luego de 30 años, según Variety, la organización del evento más esperado está trabajando para seguridad una lista de celebridades que ayuden a entrar en los segmentos para la transmisión televisiva.

Esta repentina decisión se dio luego de que el actor Kevin Hart, anunciara que tras ser objeto de críticas por sus comentarios homófobos, no será participe en la gala.

"No. No voy a ser el anfitrión de los Oscars este año.... No quiero que nadie piense que hay algo entre la Academia y yo porque no lo hay. La Academia, son gente increíble. La oferta fue hecha, fue recibida, yo estaba emocionado, las cosas no funcionaron de la manera en que deberían haberlo hecho", declaró en una entrevista para Good Morning America.