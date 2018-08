Los hombres con mujeres ´enojonas´ viven más tiempo

Espectáculos - 23/08/2018 10:26 a.m.

ADN 40 - Un estudio realizado por la Universidad de Michigan, asegura que, los hombres que mantienen una relación sentimental estable con mujeres ´regañonas y molestas´, tienen mejor calidad de vida y salud.

El estudio monitoreó la relación sentimental de mil 228 personas casadas que realizaron distintas pruebas por grupos.

"El estudio desafía la suposición tradicional de que una mala calidad marital, siempre va en detrimento de la salud", explicó Hui Liu, una de las investigadoras principales del estudio que fue publicado en The National Institute of Child Health and Human Development.

De acuerdo con el estudio, estar en un matrimonio así "puede retrasar el desarrollo de la diabetes y promover un tratamiento exitoso una vez que se enferman".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los resultados de encuestas de las parejas casadas por más de 5 años. Al comienzo del estudio, los voluntarios tenían entre 57 y 85 años, y 389 de ellos, tuvieron diabetes al final de la investigación. Así fue como investigaron el rol que, la calidad de la relación tenía, sobre el riesgo de contraer diabetes y encontraron algunas diferencias muy marcadas dependiendo el género.

"El descubrimiento más sorprendente fue que, para los hombres, el aumento en la calidad negativa del matrimonio, bajaba el riesgo de desarrollar diabetes y aumentaba las chances de tratar la enfermedad una vez que apareciera" Destacó Hui Liu.

Sin embargo, las mujeres no tienen la misma reacción pues para las féminas "un buen matrimonio estaba relacionado a un menor riesgo de contraer diabetes, cinco años después debido a que ellas son más sensibles que los hombres a la calidad de relaciones y tienen más tendencias a experimentar una mejora en su salud, gracias a una relación de buena calidad" señaló la investigadora.