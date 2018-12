Los beneficios de no tener pareja en Navidad

Espectáculos - 19/12/2018 10:30 a.m.

Aunque la soltería es muy reprochada por la familia en estas fechas decembrinas, tiene sus ventajas estar "solos" y, podría llegar a ser una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida, aseguran especialistas.

Entre las ventajas están:

1- Puedes cenar lo que desees sin remordimiento.

2- Te arreglas solo para ti y para nadie más.

3- No tendrás que "romperte" la cabeza pensando en el regalo de tu pareja.

4- Puedes consentirte de más y comprarte las cosas que quieras.

5- No tendrás que dividir los tiempos con tus "suegros" y tu familia.

6- Puedes emborracharte sin preocupaciones.

Y recuerda que aunque cuentes con pareja o no, la felicidad verdadera parte de adentro hacia afuera, no a la inversa. Para sentirte pleno(a), no necesitas de otra persona, te tienes a ti mismo(a).

Esta Navidad rodeate de tu familia o reúnete con amigos que también estén en la misma condición. Después de todo Navidad es tiempo para compartir alegría.