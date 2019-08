Los abuelos más sexys de la farándula

Por: Redacción





Si de abuelos y abuelas sexys estamos hablamos, iniciaremos con la guapísima Maribel Guardia, que a su edad no deja de sorprendernos con su espectacular figura cada que puede y sube fotos en sus redes sociales, últimamente presumiendo a su hermosos nieto.

No hace mucho Pedro Fernández reveló que ya es orgullosamente abuelo de un precioso niño que lleva por nombre Martín.

Otros abuelos sexys sin duda son Bárbara Mori y Sergio Mayer, quienes aman a su nieta Mila, hija de Sergio Mayer Mori.

Y no se podría quedar atrás Eduardo Yáñez, que aunque su relación con su hijo Eduardo Jr. no ha sido la mejor de todas, no deja de ser un abuelo sexy a sus 57 años de edad.