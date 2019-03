Lo que soporta ésta mujer por su parecido a Rihanna

Por: Redacción





Una mujer parecida a Rihanna ha afirmado que se esfuerza por encontrar a un hombre, ya que la mayoría simplemente está "fantaseando" con la estrella, e incluso su propia madre la confunde con la cantante.

Yna Sertalf, de 23 años de edad, originaria de Martinica en las Indias Occidentales, pero vive en Francia, se dio cuenta de que se parecía a la cantante cuando su tío señaló su gran parecido cuando era solo una adolescente.

El parecido es tan sorprendente que su madre una vez confundió una foto de Rihanna, con su hija, en una portada de una famosa revista.

Yna ha estado soltera por más de un año después de haber dejado de lado a los hombres que se niegan a mirar más allá de su apariencia, y teme que muchos simplemente salgan con ella por el parecido.

Afortunadamente, las comparaciones son divertidas, e incluso bromea que es la "gorda" Rihanna.

"Cuando hablo con alguien y escucho Rihanna, demasiadas veces [cuando estamos saliendo], me rindo [por ellos] porque no puedo determinar si la persona fantasía con Rihanna o si realmente quiere conocerme. Por eso estoy soltera", comentó, informó Daily Mail.

"Recuerdo que una mujer me vio y era tímida. Ella asumió que yo hablaba en inglés y me habló para preguntarme si podía tomar una foto, y estuve de acuerdo. No era la primera vez", dijo.

"A mis amigos y familiares también les resulta gracioso. Una vez que mi mamá recibió una revista en su buzón con Rihanna en la portada y me la envió, me dijo: 'Pensé que eras tú'".