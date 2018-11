¡Lo logró! Maluma gana su primer Grammy Latino 

Notimex - Con "F.A.M.E.", el cantante colombiano Maluma ganó hoy el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, en la entrega que se lleva a cabo en un casino de Las Vegas.

"Esto parece un sueño. La gente que me conoce sabe que he trabajado muchísimo. El año pasado era uno de los más nominados y no me lleve nada", recordó al recibir su trofeo.

"Ahora aquí tengo el primero. Dedico este premio a mi equipo de trabajo y a mi familia. Mamá, era difícil pero lo logramos. Te mando un beso muy grande y dedico esto a mis niños de la Fundación Soñar. Sí vale la pena", enfatizó.

La XIX entrega de los Grammy Latino reconoce a lo mejor de la música latina en 2018.