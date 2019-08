Lloran famosos muerte de "El Rebelde del Acordeón"

Beto Zapata, del grupo Pesado, además de Julión Álvarez, integrantes de La Trakalosa, La Fiebre Loka, Los Rojos, y Los Terkos expresaron su su sentir y algunos de ellos recordaron anécdotas

Espectáculos - 22/08/2019 09:19 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de Celso Piña, El Rebelde del Acordeón.

En Monterrey, tierra del gran músico que inmortalizó el vallenato, el dolor se hizo presente entre los famosos.

El grupo de Los Tercos no lo podía creer, porque el pasado lunes se lo toparon en el Aeropuerto de Monterrey.

"No recuerdo de dónde venía de trabajar, nos dijo que estaba muy feliz, creo que de Estados Unidos, no recuerdo, él también venía de tocar, un compromiso, venía con su hermano, fue algo muy rápido, nos dijo que dónde íbamos a andar, traía prisa y ya nos fuimos, pero fue algo rápido, que se nos va a quedar para siempre en nuestra memoria, ya que hoy nos enteramos de esta pérdida muy importante dentro de la música de Monterrey", recordó uno de sus integrantes.

En tanto, Los Rojos guardan una bella anécdota de quien dio fama mundial a la música colombiana.

"En varios eventos llegamos a saludar al señor, convivimos con el señor, bien humilde nos dijo: Qué onda muchachos, qué ha habido, qué dice el acordeón, porque yo una vez le comenté una anécdota que yo tenía un Hohnner, un acordeón así como el de él, y yo empecé tocando la cumbia sampuesana, yo escuchaba a Celso Piña, un agasajo".

"Estoy en shock, no lo puedo creer porque hace poquito lo habíamos visto en un festival. Me dijo: Eh, ¿qué onda con el acordeón que me platicaste? Ahí lo tengo guardado, a ver cuándo nos juntamos y así quedamos. Nuestra admiración para él", platicó uno de sus integrantes.

Los músicos de Pesado lo recordarán por siempre.

"Tuvimos la fortuna de trabajar juntos en un escenario con un tema que se llama Loco, un tema que gustaba mucho, entonces, como era un toque vallenato, él era la persona indicada, fue algo muy padre que la gente disfrutó mucho".

"Una persona muy humilde, muy sencilla, y obviamente como artista, un gran artista de talla internacional que ha pisado los mejores escenarios del mundo, lo vamos a recordar con mucho cariño, y para su familia nuestro más sentido pésame", dijo Beto Zapata.

Y Julión Álvarez reconoció el talento del músico que creció en los barrios del Cerro de La Campana.

"Es lamentable la pérdida de cualquier ser humano, ahora de un representante de la música mexicana, cumbia, una persona en su género tan representativo, es lamentable", comentó.

Los de La Trakalosa de Monterrey lo evocaron.

"Un ícono de la música norteña, de la música de Monterrey, de México y de todo el mundo, sentimos mucho la pérdida de un grande, de un maestro", aseguraron.

Por separado, Kevin Ortiz lo lamentó.

"Una noticia muy triste, bendiciones para toda la gente, para toda la gente que lo apoyaba", expresó.

Los Cardenales trabajaron con él.

"Queremos mandar un fuerte abrazo a toda su familia, pronta resignación, lo admirábamos bastante, tuvimos oportunidad de trabajar en algunas partes, en algunos escenarios con él. Que en gloria esté y que Dios lo bendiga", afirmaron.

Y los de La Fievre Looka (sic) nunca lo olvidarán.

"Muy grande en la música vallenata, que rompió géneros, rompió fronteras, rompió tantos esquemas en la música, que por eso nos duele tanto, es una parte de nuestro Monterrey cultural, y esa es una pérdida irreparable", aseguraron.

Y del lado del entretenimiento, también hay pesar. Los Chicharrines así se expresaron:

"Son cosas que te mueven y ahorita viendo a muchos compañeros, gruperos norteños, banda y demás, todos están muy consternados por esta noticia", refirieron.

El Rebelde del Acordeón falleció, pero seguirá viviendo en el corazón de su público.