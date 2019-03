Llega live-action de'Kim Possible' por Disney Channel

Notimex -

La serie animada "Kim Possible" llegará al canal Disney Channel el domingo a las 20:00 horas, con más integrantes en su equipo.

Basada en la serie animada del mismo nombre, la comedia de acción y aventura mostrará los retos que la superheroína moderna tendrá que enfrentar al ingresar a la nueva secundaria Middleton.

Junto a "Ron Stoppable", su inseparable compañero, se enfrentarán a errores y obstáculos, sin olvidar a su "amienemiga" Bonnie.

A "Kim" y "Ron" se les unirá "Athena", una nueva compañera de clases quien además es la nueva intregrante del "Team Possible" y fan de "Kim". Pero en la escuela no todo será perfecto, pues los villanos "Drakken" y "Shego" llevarán a cabo un plan para detener al team.

"Kim", "Athena", "Ron" y una rata topo sin pelo que "Ron" encuentra durante las aventuras serán los encargados de mostrar acción en la película. Salvar al mundo de los malvados es el cometido que ese grupo de amigos busca lograr.

El reparto actoral está compuesto por Sadie Stanley "Kim Possible", Sean Giambrone "Ron Stoppable", Todd Stashwick "Drakken", Taylor Ortega "Shego", Ciara Wilson "Athena, Alyson Hannigan "Doctora Ann Possible", Connie Ray "Nana Possible", Isaac Ryan Brown "Wade" y Erika Tham "Bonnie".

El programa que debutó en 2002 ha tenido gran éxito entre el público, incluso el parque de atracciones Disney Parks & Resorts incluyó en sus atracciones a los personajes "Ron Stoppable" y "Kim Possible". Asimismo, existe una línea de productos, banda sonora, juegos y libros.

Previo al estreno del filme el canal mostrará el tráiler de "Disney Bia", otra de las producciones que llegarán a la pantalla chica este año.