Llega el YouTube Rewind 2018

ADN40 - Cada que se acerca el fin de año la plataforma de videos por streaming, YouTube, publica un video en el que aparecen los youtubers más influyentes del año en cuestión.

A pocos minutos de haber sido publicado, la grabación obtuvo más de un millón de vistas.

En la edición de este año el primer artista al que podemos ver es a Will Smith proponiendo al videojuego Fortnite.

La primera canción que suena en el video es ´I Like It Like That´ de Cardi B con J.Balvin y Bad Bunny, poco después el K-Pop se apodera del video con el tema de 'Idol' de BTS tal y como lo hizo este año en México y el Mundo.

También podemos escuchar la canción ´In My Fellings´ de Drake que generó una tendencia mundial que miles de internautas replicaron al bailar al paso de algún vehículo en movimiento.

En el video aparecen más de 100 youtubers que se volvieron tendencia este año, los cuales destacaron las causas sociales, la aceptación, el crecimiento y desarrollo de las mujeres en altos cargos del planeta. Luisito Comunica, Los Polinesios, Alex Montiel y Jukilop, fueron los youtubers mexicanos que estuvieron presentes en este vídeo

Sin más que mencionar, te dejamos aquí el video que rápidamente se volvió tendencia mundial. No te lo pierdas.