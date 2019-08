Lindsey Stirling sedujo y ofreció regalos musicales a México

Notimex -

Difícil resulta describir el trabajo musical de la artista estadunidense Lindsey Stirling, quien brindó una velada inolvidable, llena de magia y versatilidad, en donde lo mismo se escucharon las enigmáticas notas de su violín combinadas con performance, así como un homenaje musical a México.

Un escenario sencillo y el acompañamiento de dos músicos fueron suficiente para que la estadunidense sedujera con su violín y su cándida presencia en el escenario del Palacio de los Deportes, donde según cifras oficiales hubo una asistencia de nueve mil 800 personas.

"Gracias por estar aquí" fueron las primeras palabras de Lindsey Stirling, quien puede ser llamada: violinista, artista performance, creadora de soundtracks de videojuegos, participante de un reality show y youtuber.

"Muchas gracias, es un honor que estén aquí", dijo la violinista, quien en un spanglish compartió su emoción por pisar territorio mexicano.

Ofreció piezas como "Arenas", "Shadow", "Master of tides", "Shatter me", "Die for elements (Mashup)", "Take flight" y "Hallelujah", siendo esta última de las más aplaudidas y en la que el público formó un gran manto de luces, que la artista admiraba feliz.

Por ello decidió dar un regalo especial a su público al tocar un poco de temas tradicionales de la música mexicana como "Cielito lindo", que el público coreó y aplaudió.

Pero cuando tocó el ya célebre tema de Los Ángeles Azules "Cómo te voy a olvidar" generó la emoción de los presentes, a quienes les recordó lo maravilloso que son y lo feliz que estaba de presentarse en México.

"Crystallize", "Roundtable", "Hold my heart" y "Underground", también fueron parte de la velada, en la que hizo un alto para decir a su público: "Los amo" y platicar un poco de lo que viene musicalmente para ella.

"Guardian", "Mirage", "Upside" y "Panthom" fueron piezas que marcaron la despedida de su concierto en la Ciudad de México, para después viajar Guadalajara y Monterrey, como parte de su gira "The Artemis tour".