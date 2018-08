Linda Hamilton revivirá a la mítica Sarah Connor en Terminator

ADN 40 - Este miércoles 1 de agosto, Paramount Pictures compartió la primera imagen oficial de la nueva película de ´Terminator´, dejando claro que no sólo Arnold Schwarzenegger volverá enfundado en su mítico papel pues Linda Hamilton hará lo propio en la piel de la legendaria ´Sarah Connor´.

En la imagen también aparecen Natalia Reyes y Mackenzie Davis, quienes encabezarán la cinta que será dirigida por Tim Miller (Deadpool).

Cabe destacar que la saga de ´Terminator´ consta de 5 entregas, de las cuales Hamilton participó en las dos primeras y en la cuarta únicamente prestó su voz para el personaje mencionado.

´Terminator 6´ es como se conoce a la película de forma coloquial pues aún no tiene título oficial y hay muchos detalles que se desconoce; hasta el momento lo único que se sabe que será una secuela directa de ´Terminator 2: El juicio final´ y añadirá nuevos personajes a la trama. Por lo tanto, los acontecimientos de las secuelas ´Terminator 3: La rebelión de las máquinas´, ´Terminator salvation´ y ´Terminator: Génesis´ no tendrán importancia en esta nueva entrega.

La nueva película de ´Terminator´ llegará a las salas de cine el próximo 22 de noviembre en Estados Unidos (se desconoce si será la misma alrededor del mundo) y contará con la producción de James Cameron, creador de esta saga de ciencia ficción.

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN