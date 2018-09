Lil Xan tiene ´sobredosis´ de Cheetos

Redacción - Lil Xan fue hospitalizado de urgencia, luego de que exceder su alimentación con las reconocidas frituras ´Cheetos Flamin´ Hot", frituras hechas a base de picante.

El rapero entre risas contó su experiencia mediante sus redes sociales reconociendo ser la fritada "del demonio como una droga".

"Quiero que sepan que he estado en el hospital, no por tomar drogas pero supongo que he comido demasiados Flamin´ Hot Cheetos y algo pasó en mi estómago porque vomité mucha sangre", detalló.

"Solo quiero que sepan que estoy bien, sano como nunca y preparado para arrasar con mi tercera gira en Nueva York (...) Tengan cuidado, los Hot Cheetos son un demonio de droga", informó el estadounidense.

Por su parte, el polémico rapero terminó su relación con Noah Cyrus, luego de que la cantante la jugara una broma al mandarle una fotomontaje de Charlie Puth desnudo, lo que le hizo pensar que lo engañaba con él. Días después fue la misma Cyrus quien reveló que Xan tenía tiempo siendo infiel al salir con más mujeres.