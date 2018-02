¿Liam Payne vuelve a la soltería?

Tras dos años de relación, las cosas no parecen marchar bien entre Liam Payne y Cheryl Cole, quienes hace once meses se convirtieron en padres del pequeño Bear.

Recientemente el diario británico The Sun reveló que el ex One Direction contactó a un abogado para que lo ayude a conservar su fortuna que asciende a los 75 millones de dólares, ante la posibilidad de una separación.

La causa aparente sería la negativa de Cheryl de llegar al altar, un deseo que surgió en Liam tras convertirse en padre.

"Liam está enamorado de su bebito y quiere que las cosas funciones entre él y Cheryl, así que pensó que hablar de matrimonio era un paso positivo", reveló una fuente para el citado medio.

La juez de The X Factor ha atravesado ya dos divorcios, el primero de Ashley Cole, con quien estuvo casada de 2006 a 2010; el segundo de Jean-Bernard Fernandez Versini, que fue su esposo de 2014 a 2016.

La pareja se conoció durante la participación de Liam en el reality musical, en 2008, pero fue hasta 2015 que comenzaron una relación en la que no dejaron que la diferencia de edad fuera un problema, ya que Cheryl es 10 años mayor.

Ambos han preferido ignorar los cuestionamientos de los medios sobre la crisis que atraviesa su relación y prefieren desviar la atención a sus diferentes proyectos.