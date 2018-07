Liam Payne anuncia su separación con Cheryl Cole

Notimex - El exintegrante de la "boy band" One Direction afirmó que ambos están tristes, pues ha sido una decisión difícil para ellos.

"Todavía nos queremos mucho como familia, Bear (su hijo) es nuestro mundo y pedimos que respeten su privacidad a medida que navegamos en este camino juntos", explicó el intérprete de "Get low" y "For you".

La pareja comenzó a salir en 2016 y son padres del bebe Bear, de un año de edad, quien nació en marzo de 2017. Payne recientemente informó que su álbum debut como solista saldrá el 14 de septiembre, de acuerdo con el portal Billboard.