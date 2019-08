Liam Hemsworth confirma separación de Miley Cyrus

Por: Redacción





Con un aspecto serio y de pocos ánimos, Liam Hemsworth ya emitió la primera declaración en torno a su rompimiento con Miley Cyrus, la cual fue confirmada el pasado fin de semana.

Acompañado de su hermano Chris y sus sobrinos, el actor de 29 años salió a realizar unas compras en Australia, y declaró brevemente a los paparazzi.

´´No tienen ni idea de cómo se siente esto y no quiero hablar de eso, amigo´´, presuntamente señaló Liam al Daily Mail Australia al ser cuestionado sobre su separación.

En las imágenes, se demostró que Liam no la pasa bien y que mantuvo un semblante sombrío tras pasar los últimos días en la mansión de su hermano, famoso por interpretar a Thor en los filmes de Marvel.

Poco después Liam publicó un comunicado en Instagram en el que decía: "Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor".

Sin embargo, quien está disfrutando plenamente de su nueva soltería es Miley Cyrus, ya que la cantante fue vista en Lago di Como en Italia, junto a su amiga

Kaitlyn Jenner. Además, presumió en Instagram y Twitter que ya volvió al estudio de grabación, con lo que demostró estar enfocada en su carrera musical.

Además, publicó una fotografía en la que detalló que ´´la vida es una escalada constante, pero la vista es genial´´.

Fuentes allegadas a la pareja, que tuvo periodos de inestabilidad constantes desde 2010, señalaron que ambos tenían dificultades para resolver sus diferencias, ya que Liam tenía deseos de iniciar una familia con Miley, pero

ella no tenía en sus planes a corto plazo el convertirse en madre, lo que se convirtió en un punto de división entre ambos artistas.