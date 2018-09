Levantan carpa de Cirque Du Soleil en San Pedro

Por: Gerardo Burgoa



Un ejército de más de 250 personas entre técnicos de la compañía circense y mexicanos, trabajaban arduamente para que en cinco días quede todo listo para el show.

La lluvia registrada en las últimas horas, no les afectó.

"No atrasa, es una situación para nosotros, es un poco más difícil y a mí no me gusta trabajar en el sol todo el tiempo y la lluvia no fue tan mala. Aquí por ejemplo tenemos la lluvia y las montañas que son muy lindas", explicó Denisse Wal técnica en montaje.

Las 23 unidades de carga pesada llegaron esta semana y el miércoles comenzaron a levantar la carpa principal y el lunes quedará instalado todo el circo.

"La carpa ya esta casi lista, ya esta levantada y ahora nos separamos los distintos departamentos y empezamos. Yo me encargo de colocar todo lo que va en el aire, empezamos el montaje en el suelo y los colgamos en motores", indicó la técnica en montaje.

El espectáculo LUZIA, a través de un sueño, lo transportará a la tierra imaginaria de México.

"Hacemos el trabajo hasta las 8 de la tarde si tenemos problemas, hoy terminamos a las 7 de la tarde en la carpa principal que le llamamos big top, esta noche estará lista la carpa", expresó el jefe de montaje Alex Sblattero.

LUZIA estará en la gran carpa Soleil del 4 al 21 de octubre, ubicada en el sector de Valle Oriente en el municipio de San Pedro.