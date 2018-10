Lena Dunham mostró su ropa interior a Brad Pitt, pero ¿por qué?

Espectáculos - 07/10/2018 10:00 a.m.

Por: Azteca América



Hace algunas semanas, los paparazzi descubrieron en una escena muy comprometedora a Lena Dunham, en el set de la próxima película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

La fotografía deja ver a Lena levantándose ella vestido y exhibiendo su ropa interior ante Brad Pitt y Margaret Qualley en la calle.

Esta semana, Lena apareció en el programa de Jimmy Kimmel Live!, y la actriz de 32 años nos ofreció el contexto de la comprometedora imagen.

Jimmy Kimmel abordó el tema preguntando: "¿Era esto parte de la película?".

Entonces Lena sacudió la cabeza y respondió: "Fue entre tomas, tenía sentido en el momento. Hablamos de muñecas Kewpie, un personaje ilustrado de la década de 1920, y alguien preguntó: '¿Qué es una muñeca Kewpie?' Y dije: 'Bueno, puedo mostrarte que tengo una aquí a mi lado'. Se levanta la falda. Si lo tienes ilustrado en tu cuerpo, ¿quién eres tú para no mostrarle a la gente?

Lena continuó compartiendo que su publicista le suplicó que no volviera a mostrar a nadie, especialmente en los programas de chat nocturnos, lo que la hizo querer hacerlo aún más.