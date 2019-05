Le roban a Facundo en Chile y expone a ladrona en video

Por: Redacción





El presentador de televisión, Facundo, subió un video en su cuenta de YouTube en donde expuso a una mujer que le robó dinero en un hotel en Chile.

Facundo, había viajado al lugar para grabar el reality ´Resistiré´, pero se dio cuenta que su dinero estaba desapareciendo.

Relató que en alguna ocasión buscó dinero en su cartera porque estaba seguro que lo tenía, pero no lo encontró. Después buscó en su mochila y tampoco había, entonces confirmó que algo raro estaba ocurriendo. Por ello decidió poner cámaras ocultas y en zonas estratégicas en el lugar.

Finalmente grabó cómo la mujer tomó el dinero que estaba en su chaqueta colgada en su closet.

"No me molesta que comas mis galletas ni que uses mi desodorante pero sí que me robes", le dijo Facundo.

El presentador le dijo que le faltaban unos 600 dólares y la mujer, llorando, le pidió que no la acusara porque nadie más la contrataría.