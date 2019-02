Le ponen pausa a grabaciones de ´Guerra Mundial Z 2´

Por: Redacción





La próxima película de zombis desupuestamente ha sido puesta en espera por Paramount.

El estudio ha detenido la pre-producción de la secuela de la serie 'World War Z' (Guerra Mundial Z), la exitosa película de zombies de 2013 protagonizada por Pitt.

Se suponía que comenzaría la producción en Atlanta, Georgia, en la primavera o el verano, con David Fincher, en la dirección, pero The Hollywood Reporter afirma que la película se archivó después de que salieron a la luz asuntos presupuestarios, y no está claro cómo o durante cuánto tiempo se han estado gestando esos problemas, informó Daily Mail.

Tampoco se sabe si la película volverá a desarrollarse o si se detendrá de forma permanente.

Mientras tanto, Brad ha estado ocupado trabajando en 'Once Upon A Time In Hollywood', del director Quentin Tarantino.