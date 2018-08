Le paga comida a desconocido; descubre que es un famoso cantante

Una mujer de Nueva Jersey que creyó que estaba ayudando a un hombre a pagar por sus alimentos en una gasolinera, hasta que se dio cuenta que le estaba pagando la cuenta al astro de musica country, Keith Urban.

Ruth Reed dijo que conoció a Urban en una gasolinera de Medford antes de su concierto del viernes en Camden.

Reed, quien trabaja como maestra suplente, dijo que había tomado la resolución de ayudar a los clientes de la gasolinera y aprovechó la oportunidad cuando el hombre frente a ella necesitaba unos dólares para pagar su cuenta.

Él le agradeció y dijo que su nombre era Keith. Cuando ella le dijo que se parecía a Urban, él le respondió que se trataba de él.

Reed no le creyó y le pidió al guardaespaldas del músico que lo confirmara.

Keith, aun sigue casado con la austrailana actriz Nicole Kidman, con quein tiene dos hijas. El artista ganó el premio Grammy en 2006 con su tema "You´ll Think of me".