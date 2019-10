Le extirpan tumor cerebral a Inés Gómez Mont

Espectáculos - 06/10/2019 10:57 a.m.

Por: Redacción





Luego de una temporada sin publicaciones en redes sociales, Inés Gómez Mont comparte un comunicado en donde reveló que su ausencia se debió a temas de salud.

Todo apuntaba que le presentadora de televisión podría tener problemas familiares o con su esposo, pero el motivo que orilló a Inés alejarse del ojo público fue que desde hace cuatro años fue diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos.

Los tumores no representaban un peligro; uno fue extirpado en 2017, mientras que le segundo el pasado septiembre.

En el comunicado, la conductora dijo que no quiere que su familia siga siendo blanco de rumores.

“Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño, por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, explicó.

