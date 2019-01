Le aplauden a Cardi B por arremeter contra Trump

Por: Redacción



La popular rapera nacida en el Bronx, Cardi B, se volvió viral en redes tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que arremete contra el presidente Donald Trump por su decisión de mantener el cierre parcial de Gobierno por casi un mes.

La cantante del tema "I like it" hace una crítica mordaz a la situación política que enfrenta Estados Unidos, recordando a sus seguidores que el cierre lleva ya más de tres semanas y que los empleados del Gobierno federal están siendo forzados a trabajar sin paga.

"Ahora mismo, nuestro país es un infierno y todo por un puto muro. Realmente tenemos que tomar esto en serio", dijo.

Por otro lado, juzgó a quienes comparan este cierre con el que realizó el expresidente Barack Obama en 2013 diciendo: "Ahora, no quiero a ningún hijo de puta diciendo 'oh, pero Obama cerró el Gobierno por diecisiete días'.

Si, perra, ¡por la salud pública! Para que tu abuela pueda checar su presión arterial y ustedes perras puedan ir a que les revise la cola un ginecólogo sin problemas."

El video ha sido reproducido casi 12 millones de veces y la polémica no tardó en llegar a Twitter, donde el senador Brian Schatz escribió: "Estoy intentando decidir si retuiteo el video de Cardi B", lo que generó una discusión pública con los congresistas Chris Murphy y Chuck Schumer, quienes confesaron encontrarse en la misma situación.

En una entrevista a la revista GQ en 2018, Cardi B dijo estar sumamente interesada en temas políticos. "Amo la ciencia política. Amo el gobierno, estoy obsesionada con los presidentes y con entender cómo funciona el sistema".

(Trying to decide whether or not to retweet the Cardi B video)