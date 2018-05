Laura G se molesta y llora tras recibir un castigo

Redacción - Laura G pasó un mal momento en "Todo un show", pues al no aceptar un reto el cual consistía en meterse en un ataúd ubicado en un cementerio, tuvo que enfrentar un castigo.

La conductora asistió al panteón al que fue citada sin embargo se negó a meterse en el ataúd diciendo que eso era jugar con la muerte y no estaba dispuesta a hacerlo.

"Les voy a decir una cosa y me parece super triste, si yo tengo ms razones para no cumplir el reto... mi abuelito está enterrado en un cementerio, hay familiares míos enterrados en un cementerio, como tu familiares que están enterrados en un cementerio (refiriéndose a la audiencia)", explicó.

Por lo que Roger González la interrumpió aclarando que su reto no fue cumplido y respetaban sus decisiones, pero que tenía que cumplir un castigo, que consistía en colocarle en las piernas pequeños ratones, situación que puso mal a la conductora y le provocó el llanto.

"Esto ya se volvió otra cosa, ya es algo personal, porque debo cumplir algo que no quiero, una cosa es que... mándenme como Roger a reportear y con muchísimo gusto, no estoy de acuerdo, nada más sepan, en serio no estoy contenta; no me voy a tirar, yo se que los compromisos se cumplen, pero ya lo voy hacer, ya", añadió.