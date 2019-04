Laura Bozzo 'muere' en plena operación

Por: Redacción





Laura Bozzo relató para una entrevista al portal Infobae, como estuvo a punto de perder la vida debido a una mala cirugía.

La conductora se sometió a una operación para extirpar su útero y ovarios como medida preventiva contra el cáncer, sin embargo, un error por parte de los cirujanos perforó su intestino causando su muerte por 20 minutos.

"Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos, me quedé ocho meses con un hueco en la barriga", relató.

Bozzo agregó que durante su recuperación fue víctima de una infidelidad por parte de Cristian Zuárez, quien había sido su pareja durante 16 años.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo: ´Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian´, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió", confesó.

Asimismo, habló de su salida del programa "Señorita Laura", en donde le informaron que era temporal debido a una renovación de emisión, pero aún no tiene fecha de regreso.