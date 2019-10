Lanzarán programa de apoyo para festivales de cine

Notimex -

Luego de que el gobierno de México anunció que no se realizaría transferencia del presupuesto a ninguna asociación civil u ONG, lo cual afectó directamente al programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (ProFest), María Novaro informó que se buscará la manera de solventar a los festivales de cine.

"Este año hubo un reajuste y una instrucción presidencial de que no se podía apoyar a las asociaciones civiles, lo cual nos cayó como balde de agua fría porque nos quedamos cruzados de brazos en cómo poder ayudar a todos los festivales y asociaciones civiles", comentó durante su visita a la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) dijo a Notimex que, pese a la instrucción, la institución que representa dio apoyo en especie a los festivales. No obstante, prometió que el próximo año estarán mejor organizados para no actuar de manera tan emergente.

"Lo real es que los festivales tuvieron apoyo, no hubo alguno que se quedara sin él. Sí tuvimos un desorden pavoroso, un retraso muy grande y hubo gran confusión y problemas, pero se les benefició y salieron adelante. Pero esto no puede volver a suceder el año que entra, así que estaremos más ordenados".

María Novaro informó que se que planea un ProFest específico para cine, por lo que a principios de 2020 se lanzará una convocatoria con nuevas reglas.

"Estamos obligados a que todo debe ser absolutamente transparente, no podemos apoyar las fiestas o el alcohol. Seremos muy cuidadosos en ver sobre qué rubros irán los apoyos. Los festivales son muy importantes porque es donde realmente se puede ver el cine mexicano, ya que en las salas comerciales se exhibe durante poco tiempo".

Aunque muchos festivales ya lo hacen, indicó que se les pedirá que extiendan sus proyecciones a comunidades fuera de la ciudad a través de funciones gratuitas a fin de que las películas lleguen a la mayor población posible. Advirtió que esto se hará como parte de un intercambio si es que desean el apoyo.

Tendrá permiso para viajes de trabajo al extranjero

Luego de que este año María Novaro regresó de manera intempestiva del Festival de Cannes debido a que su viaje de trabajo no había sido autorizado por Presidencia, dijo que, al parecer, ya habrá permiso para viajar al extranjero en 2020.

"Me trasladé allá con la autorización de la Secretaría de Cultura, y estando allá, dijeron que no tenía permiso. No estuvo padre lo que pasó, pero sí entiendo que había mucho dispendio por los viajes de funcionarios, había abuso.

Novaro, quien desde finales del año pasado ocupa el cargo al frente del Imcine, aplaudió que hoy se cuiden esos detalles y se vigile cómo es que se utiliza el dinero público para viajes de funcionarios.

"Ahora nos piden un plan muy específico para viajar, solicitan la argumentación de cómo será y nos exigen mucha austeridad en el viaje, lo cual está bien y es lo correcto porque se gastaba a lo bestia y no debe ser", sostuvo.

Consideró que los viajes de trabajo, sobre todo a festivales internacionales, son necesarios para las diferentes áreas de la cultura. En el caso del cine, subrayó que se le debe continuar defendiendo "pero ahora de manera austera, lógica, controlada y transparente".