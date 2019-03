Lanzan tráiler de "Once Upon a Time in Hollywood"

Espectáculos - 20/03/2019 09:41 a.m.

El lunes pasado se reveló el póster de la nueva película de Quentin Tarantino, ´Once Upon a Time in Hollywood´, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, este miércoles llegó el primer tráiler del filme que nos muestra un versión del Hollywood de 1969.

"Mis manos están registradas como armas mortales, si nos peleáramos y te matara sin querer, iría a la cárcel", asegura el fallecido actor de artes marciales Bruce Lee, encarnado por Mike Moh, en el adelanto antes de enfrentarse a Brad Pitt, el doble de acción del actor Rick Dalton, al que interpreta DiCaprio.

´Once Upon a Time in Hollywood´ llegará a los de cine el 26 de julio.

El largometraje también cuenta con las actuaciones de Al Pacino, Margot Robbie, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen y Dakota Fanning.

(Con información de ADN40 y agencias)