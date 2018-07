Lanzan segundo tráiler de Bohemian Rhapsody

ADN40 - La productora 20th Century Fox dio a conocer este martes 17 de julio el segundo tráiler de Bohemian Rhapsody el filme que llevará a la pantalla grande la historia legendaria banda de rock Queen y su vocalista Freddie Mercury.

La cinta es dirigida por Bryan Singer y será estrenada a finales de octubre en varios países.

El actor estadounidense de origen egipcio, Rami Malek será quien personifique a Freddie Mercury en la cinta acompañado de los actores Gwilym Lee como Brian May, Joe Mazzello como John Deacon y Ben Hardy como Roger Taylor.

Ready, Freddie? Watch the new #BohemianRhapsody trailer now, in theaters November 2, 2018. pic.twitter.com/VYnWlhtBgG