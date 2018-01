Lanzan nueva temporada de “Keeping up with the Kardashians”

Notimex - La décimo cuarta temporada del “reality show” “Keeping up with the Kardashians”, que recientemente celebró 10 años al aire, se estrenará el 30 de enero con nuevas y divertidas anécdotas a las que no faltará el romance.

El exitoso programa de E! regresará a Latinoamérica con 11 episodios en los que Ryan Seacrest se unirá a Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie para reflexionar e indagar sobre estos años que han hecho pública su vida.

En la nueva entrega la familia, como ya es tradición, saldrá de vacaciones, en esta ocasión a México, donde Kim se sintió afectada por unas fotos que publicaron los medios de comunicación, se informó en un comunicado.

Por su parte, Kendall también atravesará un duro momento toda vez que recibirá comentarios negativos debido a una campaña que protagonizó. Cait tendrá algunas apariciones en las que revelará noticias muy importantes.

La décimo cuarta temporada de “Keeping up with the Kardashians”, programa que se ve en más de 160 países, se transmitirá a partir del 30 de enero en punto de las 21:00 horas.