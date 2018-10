Lanzan emocionante avance de la película Bohemian Rhapsody

Redacción - A unas semanas del estreno del filme Bohemian Rhapsody, que relatará la historia de la banda Queen, un nuevo avance salió a la luz emocionando a todos sus seguidores.

En el corto podemos ver al compositor Brian May buscando el ´beat´ perfecto para su nuevo tema, golpeando el piso con los pies y aplaudiendo.

Momentos después Freddie Mercury llega y pregunta que es lo que esta pasando a lo que May responde: "Quiero darle a la audiencia una canción que puedan realizar... imagina a miles de personas tocando al unísono".

Finalmente, el vocalista convencido contesta: "¿Y cual es la letra?.

El filme se estrenará el 2 de Noviembre, protagonizado por Rami Malek.

"Give the audience a song they can perform." #BohemainRhapsody in theaters November 2nd pic.twitter.com/7CToVm2Elv