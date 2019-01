Lanza Netflix trailer de ´The umbrella academy´

Notimex - La plataforma Netflix estrenó el tráiler oficial de la serie "The umbrella academy", la cual se estrenará el mes próximo y en la que se observa cómo la especie de jóvenes superhéroes aseguran que solo ellos podrán salvar al mundo.

En el video de poco más de dos minutos de duración se recuerda la trama de la historia, la cual cuenta que en octubre de 1989 dieron a luz 43 mujeres en distintas partes del mundo, quienes al iniciar el día ni siquiera estaban embarazadas.

"Adopté seis niños dotados de habilidades extraordinarias. Les presento a la Academia Umbrella", indicó el empresario multimillonario Reginald Hargreeves, cuya intención era prepararlos para salvar al mundo.

Enseguida se lee la frase 17 años después, y los chicos y chicas vestidos de negro están reunidos en una especie de ceremonia funeraria, mientras un hombre vierte las cenizas de una urna, y un chimpancé pregunta si alguien quiere decir algo; Solo uno asegura que era un monstruo y otro ríe.

"Nuestra familia es una locura. Siempre lo ha sido", señala un joven en otra de las escenas, seguido de imágenes en las que se les ve convivir en la casa a "Luther", "Diego", "Allison", "Klaus", "Vanya" y "Cinco", aunque no en armonía.

Otro de los implicados comenta a una chica que saltó y quedó atrapado en el futuro, y encontró absolutamente nada, acción que se muestra en medio de la destrucción, y luego afirma a otro joven que eso sucederá dentro de ocho días.

"Hay alguien que intenta evitar que yo prevenga el apocalipsis", muestra en una escena más, seguido de una secuencia de peleas y mucha acción en donde todos los académicos participan.

Finalmente, en letras grandes se muestra: "En esta familia llueve sobre mojado" y continúa la acción, hasta que el joven de la visión pide a su "hermano" que se levante para ir a salvar el mundo y de pronto todos están reunidos con cara de asombro.

"The umbrella academy" está basada en las novelas gráficas y cómics ganadores del Premio Eisner, creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.

El elenco incluye a Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton y Mary J. Blige, y la serie cuenta con la producción de Universal Cable Productions para Netflix.