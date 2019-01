Lana del Rey presenta sencillo en Twitter

Por: Redacción



No cabe duda que Lana del Rey es una mujer con palabra, pues hoy nos presentó su nuevo sencillo a través de Twitter.

Tuiteó: Hope is a dangerous thing for a woman like me to have-but i have it.

Esto es una probadita del próximo álbum de la neoyorquina, el cual llevará por nombre "Norman Fuckinh Rockwell, que llegará en algún momento de este año.

Hace unas días, Del Rey nos contó que este disco ya está terminado y que incluso tiene portada.

Norman Fucking Rockwell se convertirá en el sexto disco de Lana del Rey y será lanzado dos años después de lust for live (2017).

Meses atrás la cantante presentó dos singles sueltos llamados "Venice Bitch" y Mariners "Apartment Complex".

Pero Lana del Rey no solo tiene ese proyecto, pues anunció que ya terminó su primer libro de poesía y que tendrá que cancelar varios conciertos por problemas de agenda.