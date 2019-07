Lana del Rey anuncia nuevo álbum

Notimex -

La cantante y compositora estadunidense Lana del Rey anunció este miércoles que su nueva producción discográfica llevará por nombre Norman Fucking Rockwell y se lanzará el 30 de agosto.

Conformado por 14 canciones, el título hace referencia al pintor e ilustrador Norman Rockwell, quien con su arte, contó la vida estadunidense del siglo XX con cierta ironía y humor.

La portada fue hecha por su hermana, la fotógrafa Chuck Grant, y es protagonizada por la propia cantautora junto al actor Duke Nicholson, nieto del ganador de tres Premios Oscar, Jack Nicholson.

Se trata de la sexta producción de Lana, con la cual empezó a trabajar desde 2018 y en la que colaboró Rick Nowels y Jack Antonoff (Bleachers), autor del nuevo sencillo de Taylor Swift, The Archer.

Entre las melodías que dan forma a la placa se encuentran: Mariners apartment complex, Venice Bitch, Fuck it I love you, Doin Time, Love song, Cinnamon Girl, California y The next best american record.

Así como The greatest, Bartender, Happiness is a butterfly y Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it", además de la canción que da nombre al disco.

Norman Fucking Rockwell llega tras Lust for life, el quinto álbum de Lana Del Rey que presentó en 2017 y en el que colaboraron The Weeknd, ASAP Rocky, Steve Nicks y Sean Lennon.

La discografía de la también actriz y modelo la completan Honeymoon (2015), Ultraviolence (2014), Born to die, uno de los discos más vendidos en 2012, y su álbum debut Lana del Ray (2010).