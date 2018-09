"Lamento no haber quitado tu dolor": Ariana a Mac Miller

Por: Redacción



A través de su cuenta de Instagram, la cantante Ariana Grande compartió un video en el que aparece el rapero Mac Miller, además de escribir un emotivo mensaje de despedida.

Luego de la repentina muerte de Mac Miller, quien fuera pareja de Ariana, las miradas del mundo están puestas sobre la cantante, ya que fue su última relación sentimental, además que en su momento se dio a conocer que se habían separado por los problemas de adicciones del rapero.

Hace unas horas la cantante compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida para Mac.

"Te adoré desde que el día en que te conocí a mis 19 y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí", escribió la cantante.

Luego habla al respecto de sus adicciones: "Hablamos de esto tantas veces. Me siento terrible, tan triste que no sé qué hacer, tú fuiste, por mucho, mi amigo más querido".

Ariana concluye el mensaje, lamentando que las cosas no hubieran sido mejores entre los dos: "Siento no haber arreglado o quitado tu dolor. Realmente quería hacerlo. Eres el alma más dulce y amable con demonios que no merecías. Espero que ahora estés bien. Descansa".

El mensaje va acompañado de un breve video en el que aparece Mac riendo junto a Ariana. En solo un par de horas de haberse publicado, el video ya ha sido reproducido más 6.7 millones de veces.