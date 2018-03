Lala Kent llama "asquerosa" a Jennifer Lawrence

En una reciente entrevista Jennifer Lawrence se refirió a Lala Kent como "una perra", lo que ocasionó el enojo de la modelo que participa en el reality "Vanderpump Rules".

"Lala intenta con todas sus fuerzas ser amable y luego va llorando con su mamá... vamos, eres una perra", fueron las palabras que Lawrence dijo en el programa de Andy Cohen, en tono de broma, pero continuó burlándose de la relación de Kent con su madre.

Molesta por los comentarios de la actriz, la modelo de 27 años reaccionó llamándola "asquerosa". "No sólo me llamó perra, ella continuó y se burló de mí y de mi relación con mi mamá. ¿Es de verdad que ella es una celebridad de primera línea que tiene un Oscar?", declaró al podcast Juicy Scoop.

"Eres una celebridad de primera que gana más dinero que Dios y dices que apoyas a las mujeres y estás llamando con esa palabra a otra mujer a quien ni siquiera has visto en persona.

"Traté de no dejar que me molestara pero no se siente nada bien que alguien te llame así, menos alguien tan grande y glamuroso. Eso lastimó mis sentimientos", agregó Lala.

Pero eso no fue todo, de acuerdo con el portal US Weekly, la conductora del podcast le preguntó a Lala Kent si creía que Jennifer Lawrence tuvo algo que ver con Harvey Weinstein, a lo que ella respondió; "Sí, creo que ella es ese tipo de mujer".

Recordemos que Weinstein fue acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual, lo que desató una ola de escándalos sexuales en Hollywood y campañas como #MeToo y Time's Up, que han sido apoyadas por Lawrence.