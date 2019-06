Lady Gaga vuelve a hacer de las suyas y besa a un músico casado

Por: Redacción





Lady Gaga regresa al ojo del huracán luego dar una presentación en Las Vegas.

Fue durante el espectáculo ´Jazz & Piano´ que la cantante interpretó el clásico ´Fly me to the Moon´ cuando su trompetista, Brian Newman, se acercó.

Al principio el extendió su mano siendo Gaga quien la tomara mientras entonaba la estrofa ´Darlin, Kiss me´ para luego finalizar con un beso en la boca causando furor entre los asistentes.

Rápidamente el momento se hizo viral, pero el portal Us Weekly aseguró que no hay nada de que preocuparse, debido a que son como familia.

"No hay nada que ver aquí. Gaga es una artista y (el beso) fue una parte juguetona y inofensiva de su show. Desde hace años ella y Brian tienen una amistad increíble y se ven mutuamente como familia", reveló el medio agregando que Lady Gaga es madrina de la hija de Brian quien mantiene un matrimonio con Angie Pontani.

El beso fue semanas después de que saliera a luz la noticia de la separación de Bradley Copper con Irina Shayk.

Lady Gaga ha sido relacionada con el actor luego de la película ´A Star is Born´, asegurando medios locales que la estadounidense fue captada saliendo de la casa del también director como muestra de apoyo.