La última carta escrita por la mamá de Luis Miguel antes de desaparecer

La serie de Luis Miguel transmitida por Netflix se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas: desde su aparición, los domingos por la noche son utilizados en redes sociales para intercambiar opiniones o reacciones respecto a los pormenores de la vida de "El Sol".

Uno de los grandes misterios que ha develado la serie es el paradero de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, pues no sólo se desconoce su destino, sino incluso el hecho de si aún continúa con vida. Aunque la biografía del cantante deja el tema abierto, son varios los medios que se han encargado de hacer énfasis en el fallecimiento de Marcela, sin embargo, las autoridades no han determinado nada, por lo que su estatus legal permanece como desaparecida.

¿Por qué existen tantas versiones al respecto, algunas incluso encontradas? Porque desde agosto de 1986, última vez que se supo de Basteri, todo alrededor de su figura es enigma total. El cantante mexicano ha declarado que su último encuentro ocurrió en marzo de 1985, y que no la pudo ver en el resto del año dada su actividad musical. Meses después de aquel encuentro, ella volaría a España para, según la versión de Luis Rey, padre del astro y pareja sentimental de Marcela, dejar atrás a su familia.

Lo acontecido durante ese lapso de casi un año, no es más que sombra. Sin embargo, en estos días apareció algo de luz: el escritor Javier León Herrera, autor del texto ´Luis Miguel, La Historia´, en el cual se basa la serie de Netflix, encontró una carta autoría de Basteri, que se presume, es la última que redactó con vida.

La misiva, escrita a finales del 85, va dirigida para Catalina Mezín, madrastra de Marcela, con quien tenía una excelente relación. En ella se deja ver la extraña relación que mantenía con su marido y algo de la angustia que le generaba tener a su hijo lejos tanto tiempo. Aquí la reproducimos:

"Querida Cata: Espero que te encuentres bien en compañía de la familia. Recibí tu carta y no sabes la alegría que me diste. Yo estoy muy bien, estoy embarazada de seis meses.

Me hubiera gustado que estuvieses aquí conmigo, pero no sé si querrás venir. En enero Luis y Luis Miguel van a estar en Argentina, espero que los veas y si quieres venir se lo dices a Luis y él te manda los boletos. Ellos van a estar dos o tres meses de gira pero si quieres te vienes antes y yo te voy a buscar al aeropuerto.

Espero que me contestes pronto, a mi padre hace tiempo que no le escribo, sabes que me cuesta mucho trabajo expresarme en italiano, pero voy a tratar de escribirle porque no sé nada de él desde hace meses largos.

Bueno Cata, Alex te manda besos, Micky nunca está ahora. Estoy con Alex y dos muchachas que trabajan aquí en mi casa, es muy grande, son dos pisos.

Saludos a todos y un fuerte abrazo y un beso grande, tu hija que no te olvida.

Marcela".

¿Alguna vez conoceremos la verdad detrás de la desaparición de Marcella Basteri? ¿Luis Miguel encontrará la paz de saber qué ocurrió con su madre? Solo el tiempo sabe si esta historia tiene un final tranquilo o se mantiene como uno de los grandes mitos del mundo del espectáculo.