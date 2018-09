La propuesta de matrimonio y los ganadores de los Emmy 2018

"Game of Thrones" se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

Mintras que el director Glenn Weiss aprovechó su discurso para proponerle matrimonio a su novia.

Weiss dio un conmovedor discurso en el que habló de su madre, fallecida hace dos semanas. Pero luego el discurso tomó un giro inesperado, ya que el artista habló de la importancia de su novia, a quien dijo que preferiría llamar su esposa.

A continuación una lista parcial de los ganadores de los premios Emmy, que se entregaron el lunes por la noche en Los Ángeles. Para una lista completa visite Emmys.com.

1. Serie de drama: "Game of Thrones".

2. Serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel".

3. Actor, serie de drama: Matthew Rhys, "The Americans".

4. Actor de reparto, serie de drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones".

5. Actriz, serie de drama: Claire Foy, "The Crown".

6. Actriz de reparto, serie de drama: Thandie Newton, "Westworld".

7. Actor, serie de comedia: Bill Hader, "Barry".

8. Actor de reparto, serie de comedia: Henry Winkler, "Barry".

9. Actriz, serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Ms. Maisel".

10. Actriz de reparto, serie de comedia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel".

11. Serie limitada: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

12. Actor, serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

13. Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Jeff Daniels, "Godless".

14. Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Regina King, "Seven Seconds".

15. Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Merritt Wever, "Godless".

16. Programa de variedades y comedia: "Saturday Night Live".

17. Reality de competencia: "RuPaul´s Drag Race".