La mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz

EFE/Notimex - La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nominada a los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película "Roma" del cineasta Alfonso Cuarón.

En el filme de Cuarón, la mexicana da vida a "Cleo", una ayudante doméstica de la etnia mixteca, que mantiene unida a una familia de clase media en la década de los 70, una época e cambios políticos, culturales y sobre todo sociales,

Aparicio competirá con Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman, (The Favourite), Lady Gaga ("A star is a born") y Melissa McCarthy ("Can you ever forgive me?").

La entrega de los premios Oscar 2019 se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en una gala en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

La lista de nominados a la edición 91 de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz:

Yalitza Aparicio- "Roma"

Glenn Close- "The Wife"

Olivia Colman- "The Favourite"

Lady Gaga- "A star is a born"

Melissa McCarthy – "Can you ever forgive me?"