La hermosa foto de felicitación de Kim a Kendall Jenner

Por: Magdely Salazar



Kim Kardashian dejó a todos enamorados en redes sociales luego de su emotiva felicitación a Kendall Jenner quien hoy cumple 23 años.

Y es que la tierna imagen muestra a la socialité hace algunos años acostada con la supermodelo de bebé sentada en su vientre, la instantánea también venia acompañada de un hermoso mensaje.

"Feliz cumpleaños @kendalljenner ¡Nunca he conocido a un ser humano más dulce o más bonito y a alguien que se divierta tanto en la vida! ¡Espero que obtengas todo lo que siempre has soñado para tu cumpleaños porque lo mereces! Estoy muy feliz de que seas mi hermana. te amo", escribió Kim.

Happy Birthday @kendalljenner I´ve never met a sweeter or prettier human being and someone who has so much fun in life! I hope you get everything you´ve ever dreamed of for your birthday because you deserve it! I´m so happy you are my sister. I love you pic.twitter.com/krlKnG9cIN