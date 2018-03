Redacción

"La forma del agua" se adjudicó hoy el Oscar a mejor película de 2017, durante la 90 entrega anual de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) que se lleva a cabo en el teatro Dolby de Hollywood.

La cinta del mexicano Guillermo del Toro derrotó en esta categoría a "Call me by your name", "Darkest hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".